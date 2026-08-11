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У Києві до 35-ї річниці Незалежності України відбудеться благодійний "Забіг у вишиванках"

15:04 11.08.2026 Вт
3 хв
Благодійність
Гроші, зібрані під час забігу, підуть на допомогу дітям, які втратили одного або обох батьків внаслідок війни
aimg Анна Шиканова
У Києві відбудеться "Забіг у вишиванках" до Дня Незалежності (фото: vyshyvanka.run)

23 серпня, напередодні Дня Незалежності України, в Урбан-парку ВДНГ у Києві відбудеться 13-й щорічний "Забіг у вишиванках". Спортивно-патріотична подія об’єднає тисячі учасників з різних регіонів України.

Детали про цей благодійний забіг, як зареєструватися і якою буде програма заходу, розповідає РБК-Україна.

Що відомо про благодійний забіг

Цьогоріч забіг присвячений 35-й річниці Незалежності України та має благодійну мету. У партнерстві з Благодійним фондом "Діти Героїв" організатори збиратимуть кошти на медичне страхування дітей, які втратили одного або обох батьків внаслідок війни.

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Частину коштів від реєстрацій та благодійні внески учасників спрямують на реалізацію цієї програми. Учасники також зможуть зробити додатковий донат і взяти участь у розіграші подарунків від партнерів заходу.

Для дорослих учасників передбачено дистанції 5, 10 та 21,1 км, а також скандинавську ходьбу на 5 км. Діти зможуть долучитися до забігів на 100 і 500 метрів.

На дитячі старти вже зареєструвалися 300 учасників, серед яких – діти, якими опікується Благодійний фонд "Діти Героїв". Учасники з найкращим часом на кожній дорослій дистанції отримають подарунки від партнерів. Загалом організатори передбачили 24 призові місця.

Окрім спортивної програми, на гостей чекатимуть подарунки, інтерактивні зони та активності від партнерів: Answear.ua, Glovo, Dnipro-M, TAS Life, FITNESSGUMA, Oxford Medical, Sport Life, FOODEX, Nutrilogy, OTAMANKO, Robocode, MEGOGO BOOKS, Rocchetta, SHERIFF.

"Стартовий пакет" і що до нього входить

Вартість участі для дорослого становить 2000 грн. До стартового пакета входять біговий рюкзак, бігова футболка з принтом вишиванки, стартовий номер, чіп для хронометражу та медаль фінішера. Для корпоративних команд від 10 учасників діє знижка 10%.

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Організаторами події виступають ГО "Марафонський клуб "Тарас Бульба" та Мережа бізнес-просторів Creative States. Генеральні спонсори – міжнародні компанії: інтернет-магазин Answear.ua та мобільний сервіс швидкої доставки Glovo.

Програма заходу "Забіг у вишиванках"

  • 07:00 – відкриття стартового містечка
  • 08:00 – дитяча розминка
  • 08:15 – початок дитячих забігів
  • 08:55 – загальна розминка
  • 09:00 – загальнонаціональна хвилина мовчання
  • 09:05 – старт дорослих дистанцій
  • 11:40 – нагородження переможців
  • 12:00 – розіграш подарунків за донат

Як зареєструватися на забіг

Онлайн-реєстрація триватиме до 21 серпня. Після її завершення за наявності місць можна буде долучитися у форматі Free Run – без чіпа та стартового пакета.

Стартові пакети видаватимуть 22 серпня з 10:00 до 18:00 у Creative State of Arsenal за адресою: вул. Князів Острозьких, 8, корпус 7, Київ.

У разі повітряної тривоги проведення забігу буде призупинено, а учасників організовано спрямують до укриттів.

Детальна інформація, програма та реєстрація за цим посиланням, а за оперативними новинами з забігу можна слідкувати на сторінці в Instagram.

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