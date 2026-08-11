У Києві до 35-ї річниці Незалежності України відбудеться благодійний "Забіг у вишиванках"

Що відомо про благодійний забіг

Цьогоріч забіг присвячений 35-й річниці Незалежності України та має благодійну мету. У партнерстві з Благодійним фондом "Діти Героїв" організатори збиратимуть кошти на медичне страхування дітей, які втратили одного або обох батьків внаслідок війни.

Частину коштів від реєстрацій та благодійні внески учасників спрямують на реалізацію цієї програми. Учасники також зможуть зробити додатковий донат і взяти участь у розіграші подарунків від партнерів заходу.

Для дорослих учасників передбачено дистанції 5, 10 та 21,1 км, а також скандинавську ходьбу на 5 км. Діти зможуть долучитися до забігів на 100 і 500 метрів.

На дитячі старти вже зареєструвалися 300 учасників, серед яких – діти, якими опікується Благодійний фонд "Діти Героїв". Учасники з найкращим часом на кожній дорослій дистанції отримають подарунки від партнерів. Загалом організатори передбачили 24 призові місця.

Окрім спортивної програми, на гостей чекатимуть подарунки, інтерактивні зони та активності від партнерів: Answear.ua, Glovo, Dnipro-M, TAS Life, FITNESSGUMA, Oxford Medical, Sport Life, FOODEX, Nutrilogy, OTAMANKO, Robocode, MEGOGO BOOKS, Rocchetta, SHERIFF.

"Стартовий пакет" і що до нього входить

Вартість участі для дорослого становить 2000 грн. До стартового пакета входять біговий рюкзак, бігова футболка з принтом вишиванки, стартовий номер, чіп для хронометражу та медаль фінішера. Для корпоративних команд від 10 учасників діє знижка 10%.

Організаторами події виступають ГО "Марафонський клуб "Тарас Бульба" та Мережа бізнес-просторів Creative States. Генеральні спонсори – міжнародні компанії: інтернет-магазин Answear.ua та мобільний сервіс швидкої доставки Glovo.

Програма заходу "Забіг у вишиванках"

07:00 – відкриття стартового містечка

08:00 – дитяча розминка

08:15 – початок дитячих забігів

08:55 – загальна розминка

09:00 – загальнонаціональна хвилина мовчання

09:05 – старт дорослих дистанцій

11:40 – нагородження переможців

12:00 – розіграш подарунків за донат

Як зареєструватися на забіг

Онлайн-реєстрація триватиме до 21 серпня. Після її завершення за наявності місць можна буде долучитися у форматі Free Run – без чіпа та стартового пакета.

Стартові пакети видаватимуть 22 серпня з 10:00 до 18:00 у Creative State of Arsenal за адресою: вул. Князів Острозьких, 8, корпус 7, Київ.

У разі повітряної тривоги проведення забігу буде призупинено, а учасників організовано спрямують до укриттів.

Детальна інформація, програма та реєстрація за цим посиланням, а за оперативними новинами з забігу можна слідкувати на сторінці в Instagram.