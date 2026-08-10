Літо без тривог: діти українських Героїв пройшли реабілітацію в Карпатах

Діти військовослужбовців 1 окремої бригади Сил ТрО ЗС України імені Івана Богуна повернулися з поїздки в Карпати, де вони провели 8 незабутніх днів. Серед них - діти чинних військовослужбовців, полеглих Героїв та воїнів, які сьогодні вважаються зниклими безвісти.

Як проходив відпочинок та реабілітація дітей, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис Сил територіальної оборони ЗСУ у Facebook.

Перший досвід самостійності

Для багатьох з 79 дітей ця подорож стала першою самостійною поїздкою. Без батьків. З хвилюванням, переживаннями, десятками запитань і сумнівів. І не лише у дітей - у їхніх рідних також.

Протягом восьми днів діти відпочивали серед мальовничих Карпат, подорожували, відвідували цікаві екскурсії, знаходили нових друзів, брали участь в активностях і проходили програму психоемоційного відновлення.

На них чекали зустрічі та виступи відомих українських артистів, щирі розмови, нові відкриття та безліч яскравих емоцій.

Ці вісім днів стали для них часом, коли можна було хоча б ненадовго забути про повітряні тривоги, втрати й постійну напругу, відчути себе просто дітьми та повернутися додому з теплими спогадами, новими друзями й усмішками.

Діти українських військових відпочили та пройшли реабілітацію у Карпатах (фото: facebook.com TerritorialDefenseForces)

Турбота про родини воїнів

Ця поїздка стала можливою завдяки щоденній роботі служби соціального супроводу бригади. Її представники постійно на зв’язку з родинами військовослужбовців, підтримують, допомагають і крок за кроком вибудовують довіру.

Організатори висловлюють щиру вдячність благодійній організації "Після Служби", громадській організації "Милосердя та здоров'я" та компанії "Українська бронетехніка" за реалізацію проєкту "Літо без війни", який уже четвертий рік дарує дітям військових можливість відпочити, відновитися та просто побути дітьми.

Окрему подяку організатори висловлюють, хто щодня працює над тим, щоб підтримка наших військових не завершувалася на передовій, а продовжувалася поруч із їхніми родинами.