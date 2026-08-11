В Киеве к 35-летию Независимости Украины пройдет благотворительный "Забег в вышиванках"

Что известно о благотворительном забеге

В этом году забег посвящен 35-й годовщине Независимости Украины и имеет благотворительную цель. В партнерстве с Благотворительным фондом "Дети Героев" организаторы будут собирать средства на медицинское страхование детей, потерявших одного или обоих родителей в результате войны.

Часть средств от регистраций и благотворительные взносы участников будут направлены на реализацию этой программы. Участники также смогут совершить дополнительный донат и принять участие в розыгрыше подарков от партнеров мероприятия.

Для взрослых участников предусмотрены дистанции 5, 10 и 21,1 км, а также скандинавская ходьба на 5 км. Дети смогут приобщиться к забегам на 100 и 500 метров.

На детские старты уже зарегистрировались 300 участников, среди которых – дети, которыми занимается Благотворительный фонд "Дети Героев". Участники с наилучшим временем на каждой взрослой дистанции получат подарки от партнеров. Всего организаторы предусмотрели 24 призовых места.

Кроме спортивной программы, гостей будут ждать подарки, интерактивные зоны и активности от партнеров: Answear.ua, Glovo, Dnipro-M, TAS Life, FITNESSGUMA, Oxford Medical, Sport Life, FOODEX, Nutrilogy, OTAMANKO, Robocode, MEGOGO BOOKS, Rocch.

"Стартовый пакет" и входящий в него

Стоимость участия для взрослого составляет 2000 грн. В стартовый пакет входят беговой рюкзак, беговая футболка с принтом вышиванки, стартовый номер, чип для хронометража и медаль финишера. Для корпоративных команд от 10 участников действует скидка 10%.

Организаторами мероприятия выступают ОО "Марафонский клуб "Тарас Бульба" и Сеть бизнес-пространств Creative States. Генеральные спонсоры – международные компании: интернет-магазин Answear.ua и мобильный сервис быстрой доставки Glovo.

Программа мероприятия "Забег в вышиванках"

07:00 – открытие стартового городка

08:00 – детская разминка

08:15 – начало детских забегов

08:55 – общая разминка

09:00 – общенациональная минута молчания

09:05 – старт взрослых дистанций

11:40 – награждение победителей

12:00 – розыгрыш подарков за донат

Как зарегистрироваться на забег

Онлайн-регистрация продлится до 21 августа. После ее завершения при наличии мест можно будет присоединиться в формате Free Run без чипа и стартового пакета.

Стартовые пакеты будут выдаваться 22 августа с 10:00 до 18:00 в Creative State of Arsenal по адресу ул. Княжеств Острожских, 8, корпус 7, Киев.

В случае воздушной тревоги проведение забега будет приостановлено, а участников организованно направят к укрытиям.

Подробная информация, программа и регистрация по этой ссылке , а за оперативными новостями по забегу можно следить на странице в Instagram.