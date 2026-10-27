У Києві з 27 жовтня запускають додаткові рейси кільцевої електрички: розклад

Нагадаємо, вранці 27 жовтня після балістичного обстрілу в Києві суттєво ускладнився рух транспорту. На лівому березі утворилися затори через перекриття Південного мосту та тимчасове припинення руху поїздів на "зеленій" гілці метро між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір".

На правому березі також фіксували затори, а поліція перекривала рух біля місць влучань. Для об'їзду Південного мосту водіям запропонували альтернативні маршрути, а місто збільшило кількість автобусів.