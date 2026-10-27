В Киеве с 27 октября запускают дополнительные рейсы кольцевой электрички: расписание

В Киеве из-за ремонтов инфраструктуры метро и мостов запускают дополнительные рейсы Kyiv City Express. Вечером 27 октября поезда будут курсировать через Дарницкий и Северный мосты, а с 28 октября дополнительные рейсы появятся в утренний час пик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Киевской кольцевой электрички от "Укрзализныци".
В вечернее время пик 27 октября назначили 10 дополнительных рейсов. Поезда будут курсировать по полукольцу по маршруту Выдубичи - Березняки - Дарница - Русановка - Левобережная - Никольская Слободка - Воскресенка - Радужный - Почайная и обратно.
Первый вечерний рейс из Выдубичей отправится в 15:57, а из Почайной - в 15:59.
С 28 октября дополнительные поезда будут курсировать по утрам и вечерам. В общей сложности пассажирам будут предлагать 16 дополнительных рейсов, а интервал движения в час пик полукольцом составит от 15 минут.
Билеты можно приобрести в приложении "Укрзализныци".
Вечерние рейсы 27-30 октября:
Утренние рейсы 28-30 октября:
По информации "Укрзализныци", дополнительные поезда будут отправляться со следующих путей:
На станции Березняки поезда, которые будут курсировать в направлении Выдубичи - Дарница, будут прибывать на четвертый путь третьей платформы.
Напомним, утром 27 октября после баллистических обстрелов в Киеве существенно усложнилось движение транспорта. На левом берегу образовались пробки из-за перекрытия Южного моста и временное прекращение движения поездов на "зеленой" ветке метро между станциями "Осокорки" и "Красный хутор".
На правом берегу также фиксировали пробки, а полиция перекрывала движение возле мест попаданий. Для объезда Южного моста водителям предложили альтернативные маршруты, а город увеличил количество автобусов.