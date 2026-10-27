В Киеве с 27 октября запускают дополнительные рейсы кольцевой электрички: расписание

Как будет курсировать кольцевая электричка

В вечернее время пик 27 октября назначили 10 дополнительных рейсов. Поезда будут курсировать по полукольцу по маршруту Выдубичи - Березняки - Дарница - Русановка - Левобережная - Никольская Слободка - Воскресенка - Радужный - Почайная и обратно.

Первый вечерний рейс из Выдубичей отправится в 15:57, а из Почайной - в 15:59.

С 28 октября дополнительные поезда будут курсировать по утрам и вечерам. В общей сложности пассажирам будут предлагать 16 дополнительных рейсов, а интервал движения в час пик полукольцом составит от 15 минут.

Билеты можно приобрести в приложении "Укрзализныци".

Схема движения дополнительных рейсов кольцевой электрички в Киеве (инфографика: Kyiv City Express)

Расписание дополнительных рейсов

Вечерние рейсы 27-30 октября:

Д07: Выдубичи (15:57) - Дарница (16:08) - Почайная (16:44);

Д08: Почайная (15:59) - Дарница (16:25) - Выдубичи (16:52);

Д09: Почайная (16:59) - Дарница (17:26) - Выдубичи (17:45);

Д10: Выдубичи (17:00) - Дарница (17:11) - Почайная (17:44);

Д11: Выдубичи (17:53) – Дарница (18:04) - Почайная (18:44);

Д12: Почайная (17:59) - Дарница (18:24) - Выдубичи (18:44);

Д13: Выдубичи (18:55) - Дарница (19:07) - Почайная (19:43);

Д14: Почайная (18:59) - Дарница (19:24) - Выдубичи (19:46);

Д15: Выдубичи (19:58) - Дарница (20:10) - Почайная (20:45);

Д16: Почайная (19:59) - Дарница (20:24) - Выдубичи (20:42).

Утренние рейсы 28-30 октября:

Д01: Выдубичи (05:52) - Дарница (06:06) - Почайная (06:44);

Д02: Почайная (05:59) - Дарница (06:24) - Выдубичи (06:44);

Д03: Выдубичи (06:52) - Дарница (07:06) - Почайная (07:44);

Д04: Почайная (06:59) - Дарница (07:24) - Выдубичи (07:44);

Д05: Выдубичи (07:52) - Дарница (08:04) - Почайная (08:44);

Д06: Почайная (07:59) - Дарница (08:24) - Выдубичи (08:44).

С каких путей будут отправляться поезда

По информации "Укрзализныци", дополнительные поезда будут отправляться со следующих путей:

станция Выдубичи - путь №3А;

станции Дарница и Почайная - путь №3.

На станции Березняки поезда, которые будут курсировать в направлении Выдубичи - Дарница, будут прибывать на четвертый путь третьей платформы.