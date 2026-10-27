У Києві з 27 жовтня запускають додаткові рейси кільцевої електрички: розклад

У Києві через ремонти інфраструктури метро та мостів запускають додаткові рейси Kyiv City Express. Увечері 27 жовтня поїзди курсуватимуть через Дарницький і Північний мости, а з 28 жовтня додаткові рейси з'являться також у ранкову годину пік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Київської кільцевої електрички від "Укрзалізниці".

На станції Березняки поїзди, що курсуватимуть у напрямку Видубичі - Дарниця , прибуватимуть на четверту колію третьої платформи.

За інформацією "Укрзалізниці", додаткові поїзди відправлятимуться з таких колій:

Квитки можна придбати в застосунку "Укрзалізниці".

З 28 жовтня додаткові поїзди курсуватимуть вранці та ввечері. Загалом пасажирам пропонуватимуть 16 додаткових рейсів , а інтервал руху в години пік півкільцем становитиме від 15 хвилин.

Перший вечірній рейс із Видубичів вирушить о 15:57 , а з Почайної - о 15:59.

У вечірню годину пік 27 жовтня призначили 10 додаткових рейсів. Поїзди курсуватимуть півкільцем за маршрутом Видубичі - Березняки - Дарниця - Русанівка - Лівобережна - Микільська Слобідка - Воскресенка - Райдужний - Почайна та у зворотному напрямку.

Нагадаємо, вранці 27 жовтня після балістичного обстрілу в Києві суттєво ускладнився рух транспорту. На лівому березі утворилися затори через перекриття Південного мосту та тимчасове припинення руху поїздів на "зеленій" гілці метро між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір".

На правому березі також фіксували затори, а поліція перекривала рух біля місць влучань. Для об'їзду Південного мосту водіям запропонували альтернативні маршрути, а місто збільшило кількість автобусів.