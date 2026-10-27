У Києві з 27 жовтня запускають додаткові рейси кільцевої електрички: розклад
У Києві через ремонти інфраструктури метро та мостів запускають додаткові рейси Kyiv City Express. Увечері 27 жовтня поїзди курсуватимуть через Дарницький і Північний мости, а з 28 жовтня додаткові рейси з'являться також у ранкову годину пік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Київської кільцевої електрички від "Укрзалізниці".
Як курсуватиме кільцева електричка
У вечірню годину пік 27 жовтня призначили 10 додаткових рейсів. Поїзди курсуватимуть півкільцем за маршрутом Видубичі - Березняки - Дарниця - Русанівка - Лівобережна - Микільська Слобідка - Воскресенка - Райдужний - Почайна та у зворотному напрямку.
Перший вечірній рейс із Видубичів вирушить о 15:57, а з Почайної - о 15:59.
З 28 жовтня додаткові поїзди курсуватимуть вранці та ввечері. Загалом пасажирам пропонуватимуть 16 додаткових рейсів, а інтервал руху в години пік півкільцем становитиме від 15 хвилин.
Квитки можна придбати в застосунку "Укрзалізниці".
Розклад додаткових рейсів
Вечірні рейси 27-30 жовтня:
- Д07: Видубичі (15:57) - Дарниця (16:08) - Почайна (16:44);
- Д08: Почайна (15:59) - Дарниця (16:25) - Видубичі (16:52);
- Д09: Почайна (16:59) - Дарниця (17:26) - Видубичі (17:45);
- Д10: Видубичі (17:00) - Дарниця (17:11) - Почайна (17:44);
- Д11: Видубичі (17:53) - Дарниця (18:04) - Почайна (18:44);
- Д12: Почайна (17:59) - Дарниця (18:24) - Видубичі (18:44);
- Д13: Видубичі (18:55) - Дарниця (19:07) - Почайна (19:43);
- Д14: Почайна (18:59) - Дарниця (19:24) - Видубичі (19:46);
- Д15: Видубичі (19:58) - Дарниця (20:10) - Почайна (20:45);
- Д16: Почайна (19:59) - Дарниця (20:24) - Видубичі (20:42).
Ранкові рейси 28-30 жовтня:
- Д01: Видубичі (05:52) - Дарниця (06:06) - Почайна (06:44);
- Д02: Почайна (05:59) - Дарниця (06:24) - Видубичі (06:44);
- Д03: Видубичі (06:52) - Дарниця (07:06) - Почайна (07:44);
- Д04: Почайна (06:59) - Дарниця (07:24) - Видубичі (07:44);
- Д05: Видубичі (07:52) - Дарниця (08:04) - Почайна (08:44);
- Д06: Почайна (07:59) - Дарниця (08:24) - Видубичі (08:44).
З яких колій відправлятимуться поїзди
За інформацією "Укрзалізниці", додаткові поїзди відправлятимуться з таких колій:
- станція Видубичі - колія №3А;
- станції Дарниця та Почайна - колія №3.
На станції Березняки поїзди, що курсуватимуть у напрямку Видубичі - Дарниця, прибуватимуть на четверту колію третьої платформи.
Нагадаємо, вранці 27 жовтня після балістичного обстрілу в Києві суттєво ускладнився рух транспорту. На лівому березі утворилися затори через перекриття Південного мосту та тимчасове припинення руху поїздів на "зеленій" гілці метро між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір".
На правому березі також фіксували затори, а поліція перекривала рух біля місць влучань. Для об'їзду Південного мосту водіям запропонували альтернативні маршрути, а місто збільшило кількість автобусів.