В Киеве с 27 октября запускают дополнительные рейсы кольцевой электрички: расписание
В Киеве из-за ремонтов инфраструктуры метро и мостов запускают дополнительные рейсы Kyiv City Express. Вечером 27 октября поезда будут курсировать через Дарницкий и Северный мосты, а с 28 октября дополнительные рейсы появятся в утренний час пик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Киевской кольцевой электрички от "Укрзализныци".
Как будет курсировать кольцевая электричка
В вечернее время пик 27 октября назначили 10 дополнительных рейсов. Поезда будут курсировать по полукольцу по маршруту Выдубичи - Березняки - Дарница - Русановка - Левобережная - Никольская Слободка - Воскресенка - Радужный - Почайная и обратно.
Первый вечерний рейс из Выдубичей отправится в 15:57, а из Почайной - в 15:59.
С 28 октября дополнительные поезда будут курсировать по утрам и вечерам. В общей сложности пассажирам будут предлагать 16 дополнительных рейсов, а интервал движения в час пик полукольцом составит от 15 минут.
Билеты можно приобрести в приложении "Укрзализныци".
Расписание дополнительных рейсов
Вечерние рейсы 27-30 октября:
- Д07: Выдубичи (15:57) - Дарница (16:08) - Почайная (16:44);
- Д08: Почайная (15:59) - Дарница (16:25) - Выдубичи (16:52);
- Д09: Почайная (16:59) - Дарница (17:26) - Выдубичи (17:45);
- Д10: Выдубичи (17:00) - Дарница (17:11) - Почайная (17:44);
- Д11: Выдубичи (17:53) – Дарница (18:04) - Почайная (18:44);
- Д12: Почайная (17:59) - Дарница (18:24) - Выдубичи (18:44);
- Д13: Выдубичи (18:55) - Дарница (19:07) - Почайная (19:43);
- Д14: Почайная (18:59) - Дарница (19:24) - Выдубичи (19:46);
- Д15: Выдубичи (19:58) - Дарница (20:10) - Почайная (20:45);
- Д16: Почайная (19:59) - Дарница (20:24) - Выдубичи (20:42).
Утренние рейсы 28-30 октября:
- Д01: Выдубичи (05:52) - Дарница (06:06) - Почайная (06:44);
- Д02: Почайная (05:59) - Дарница (06:24) - Выдубичи (06:44);
- Д03: Выдубичи (06:52) - Дарница (07:06) - Почайная (07:44);
- Д04: Почайная (06:59) - Дарница (07:24) - Выдубичи (07:44);
- Д05: Выдубичи (07:52) - Дарница (08:04) - Почайная (08:44);
- Д06: Почайная (07:59) - Дарница (08:24) - Выдубичи (08:44).
С каких путей будут отправляться поезда
По информации "Укрзализныци", дополнительные поезда будут отправляться со следующих путей:
- станция Выдубичи - путь №3А;
- станции Дарница и Почайная - путь №3.
На станции Березняки поезда, которые будут курсировать в направлении Выдубичи - Дарница, будут прибывать на четвертый путь третьей платформы.
Напомним, утром 27 октября после баллистических обстрелов в Киеве существенно усложнилось движение транспорта. На левом берегу образовались пробки из-за перекрытия Южного моста и временное прекращение движения поездов на "зеленой" ветке метро между станциями "Осокорки" и "Красный хутор".
На правом берегу также фиксировали пробки, а полиция перекрывала движение возле мест попаданий. Для объезда Южного моста водителям предложили альтернативные маршруты, а город увеличил количество автобусов.