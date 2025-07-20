Центр Києва завтра перекриють через іноземні делегації

"Шановні жителі та гості міста Києва! 21 липня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", - сказано у повідомленні.

Подробиць в УДО не повідомили. Але попросили мешканців та гостей міста врахувати зазначений момент під час планування маршрутів.

Також в УДО відзначили, що діють відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" та Положення "Про Державний Протокол та Церемоніал України". Згідно із законодавством, державна охорона повинна бути забезпечена главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами.