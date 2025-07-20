Центр Киева завтра перекроют из-за иностранных делегаций

"Уважаемые жители и гости города Киева! 21 июля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", - сказано в сообщении.

Подробностей в УГО не сообщили. Но попросили жителей и гостей города учесть указанный момент при планировании маршрутов.

Также в УГО отметили, что действуют в соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и Положением "О Государственном Протоколе и Церемониале Украины". Согласно законодательству, государственная охрана должна быть обеспечена главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами.