Центр Киева завтра перекроют из-за иностранных делегаций

В Киеве 21 июля в связи с визитом иностранных делегаций в столицу будут действовать временные ограничения движения. Они коснутся центральных районов города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Управления государственной охраны Украины.
"Уважаемые жители и гости города Киева! 21 июля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", - сказано в сообщении.
Подробностей в УГО не сообщили. Но попросили жителей и гостей города учесть указанный момент при планировании маршрутов.
Также в УГО отметили, что действуют в соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и Положением "О Государственном Протоколе и Церемониале Украины". Согласно законодательству, государственная охрана должна быть обеспечена главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами.
Отметим, что по сообщению министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, президент Владимир Зеленский 21 июля проведет конференцию послов в Киеве. Конференция называется "От силы дипломатии к дипломатии силы". Предполагается, что меры безопасности в столице, запланированные на 21 июля, связаны именно с конференцией послов.
Напомним, что украинские дипломаты тем временем получили от Зеленского указания о трех ключевых направлениях работы с партнерами. Среди них вопросы поставок оружия, восстановление Украины и санкции в отношении РФ.
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