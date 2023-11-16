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В Києві 20-річна дівчина влаштувала п'яне ДТП, двоє людей загинули

Фото: в Києві 20-річна дівчина влаштувала п'яне ДТП, двоє людей загинули (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві затримали 20-річну дівчину, яка влаштувала смертельну ДТП у Голосіївському районі, внаслідок якої загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Що сталось

Аварія за участі "Тойоти" й "Ауді" сталась 14 листопада близько о 20:00. Внаслідок ДТП загинули 40-річний водій та 39-річний пасажир "Тойоти". Водійка "Ауді" втекла з місця пригоди. 

"Для встановлення її місцезнаходження та затримання на території столиці були орієнтовані усі наряди поліції. Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали другу учасницю події - водійку "Ауді", та з’ясували деталі правопорушення", - пише пресслужба. 

Виявилось, що за деякий час до аварії знайомий жінки дозволив їй прокататись на автомобілі попри те, що вона перебувала напідпитку. Після аварії чоловік та жінка втекли з місця події.

 

Фото: в Києві 20-річна дівчина влаштувала п'яне ДТП, двоє людей загинули (facebook.com/UA.KyivPolice)

Також з'ясувалось, що в червні поточного року суд позбавив дівчину права керування транспортними засобами через керування автівкою у стані алкогольного сп’яніння.

"Фігуранткою виявилась 20-річна місцева мешканка. Слідчі затримали її у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У жінки відібрано біологічний матеріал з метою встановлення можливого ступеню сп’яніння", - додає пресслужба. 

Що загрожує

20-річній дівчині повідомили про підозру за: 

  • ч. 4 ст. 286-1 - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння;
  • ч. 1 ст. 382 - невиконання судового рішення.

Дівчині загрожує позбавлення волі строком до дванадцяти років. 

Зокрема 34-річному чоловіку було повідомлено про за ст. 287 Кримінального кодексу України - допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. 

Чоловіку загрожує позбавлення волі строком до п'яти років. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у Львівському районі п'яний водій влаштував потрійну ДТП. Тоді в аварії постраждали чотири людини, серед яких дві дитини.

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