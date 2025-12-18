У Києві з 1 січня запустять персональний медичний супровід ветеранів: деталі ініціативи Кличка

"У Києві з 1 січня запускають систему персоналізованого медичного супроводу ветеранів і ветеранок. За ініціативи мера Віталія Кличка столиця впроваджує новий підхід до ветеранської медицини - з людиною та її гідністю в центрі всіх процесів", - йдеться в повідомленні.

У КМДА наголосили, що ветерани й ветеранки більше не лишатимуться сам на сам із медичною системою. У закладах охорони здоров’я столиці їх супроводжуватиме спеціальний координатор, який допоможе з обстеженнями та консультаціями; організує госпіталізацію за потреби; супроводжуватиме на всіх етапах лікування; заощадить час і позбавить необхідності стояти в чергах.

В мерії зазначили, що супровід ветеранів починатиметься з комплексного медичного обстеження.

"Супровід починатиметься з комплексного медичного обстеження. З урахуванням стану здоров’я кожен ветеран і ветеранка отримуватимуть персоналізовані направлення – до потрібних фахівців, у зручний час і локації", - зазначили в КМДА.

Як йдеться в повідомленні, ця ініціатива реалізується в рамках першої в Україні моделі ветеранської медицини - від розвитку інфраструктури до впровадження нових медичних протоколів.

"Київ сьогодні формує першу в Україні модель ветеранської медицини - від розвитку інфраструктури до впровадження нових міських медичних протоколів. Паралельно місто модернізує лікарні, розвиває сучасну діагностику, реабілітаційні відділення, високотехнологічні операційні та співпрацює з міжнародними партнерами. Місто працює над тим, щоб ветерани та ветеранки отримували не лише допомогу за найвищими стандартами, а й повагу до свого часу, досвіду та потреб", - повідомили в КМДА.