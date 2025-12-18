В Киеве с 1 января запустят персональное медсопровождение ветеранов: детали инициативы Кличко

"С 1 января в Киеве заработает система персонализированного медицинского сопровождения ветеранов. По инициативе мэра Виталия Кличко в столице внедряется новый подход к ветеранской медицине - в центре всех процессов человек и его достоинство", - говорится в сообщении.

В КГГА подчеркнули, что ветераны больше не будут оставаться наедине с медицинской системой. В учреждениях здравоохранения столицы их будет сопровождать специальный координатор, который поможет с обследованиями и консультациями, при необходимости организует госпитализацию, будет сопровождать на всех этапах лечения, позволит сэкономить время и избавит от необходимости стоять в очередях.

"Поддержка начнется с комплексного медицинского обследования. С учетом состояния здоровья каждый ветеран получит персональные направления - к нужным специалистам, в удобное время и место", - отметили в КГГА.

Как говорится в сообщении, данная инициатива реализуется в рамках первой в Украине модели ветеранской медицины - от развития инфраструктуры до внедрения новых медицинских протоколов.

"Киев сегодня формирует первую в Украине модель ветеранской медицины - от развития инфраструктуры до внедрения новых городских медицинских протоколов. Одновременно город модернизирует больницы, развивает современные диагностические, реабилитационные отделения, высокотехнологичные операционные и сотрудничает с международными партнерами. Город работает над тем, чтобы ветераны получали не только помощь по самым высоким стандартам, но и уважение к их времени, опыту и потребностям", - сообщили в КГГА.