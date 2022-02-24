В Киеве звучат сирены гражданской обороны

В Киеве слышны сирены гражданской обороны. Их слышно в нескольких районах столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова очевидцев.

Судя по сообщениям в сети, сирены слышны на Правом берегу столицы и в районе железнодорожного вокзала.

Напомним, что сегодня во многих украинских городах прозвучали взрывы. Их слышали в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах.

Перед взрывами Путин объявил войну Украине. Он назвал это спецоперацией.

Также сообщалось, что жителей Киева просят оставаться дома. Об этом заявил мэр столицы.