У Києві звучать сирени цивільної оборони

У Києві чути сирени цивільної оборони. Їх чутно в декількох районах столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова очевидців.

Судячи з повідомлень в мережі, сирени чутні на правому березі столиці і в районі залізничного вокзалу.

Нагадаємо, що сьогодні в багатьох українських містах пролунали вибухи. Їх чули в Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та інших містах.

Перед вибухами Путін оголосив війну Україні. Він назвав це спецоперацією.

Також повідомлялося, що жителів Києва просять залишатися вдома. Про це заявив мер столиці.