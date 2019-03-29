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У Києві значно потеплішає

Новини » Суспільство    29.03.2019 - 08:46
У Києві значно потеплішає
Ілюстративне фото (flickr.com/ebrd)

На вихідних температура підвищиться до +17 градусів

Погода у Києві сьогодні, 29 березня, значно покращиться, вдень очікується потепління, буде сонячно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Українського гідрометцентру у Facebook.

Протягом дня у столиці опадів не очікується, температура становитиме +9-11 градусів.

"29 березня станом на 7:00 у столиці ясно  Температура повітря 0°. Атмосферний тиск 756 мм. рт. ст. Відносна вологість 81%", - йдеться в повідомленні. 

Синоптики повідомляють, що у суботу та неділю в Україні погода буде по-справжньому весняною та теплою, опадів не очікується, температура становитиме вночі 0-6 тепла, вдень +12-17 градусів.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні відсьогодні покращиться, вдень 29 березня в Україні почнеться потепління. Антициклон Irmelin виштовхає усі дощі та сніги на околиці континенту.

РБК-Україна писало, що температура повітря подекуди підвищиться до +12 градусів. В Україні без опадів, лише в Карпатах невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер західний, помірний.

Нагадаємо, середня тривалість метеорологічного літа в Києві у XXI столітті збільшилась на тиждень і досягає 124 днів, тобто чотирьох місяців. 

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