В Киеве жители некоторых домов уже вторые сутки без холодной воды

В "Киевводоканале" обещают отремонтировать поврежденный участок водопровода в течение суток
В Киеве без холодной воды оказались жители семи домов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала" в Facebook.
"По состоянию на 9:00 6 ноября ремонтные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской", - говорится в сообщении.
В настоящее время без холодной воды сидят жители домов по адресам:
В то же вреям в "Киевводоканале" обещают отремонтировать поврежденные участки сети в течение суток.
Скриншот (facebook.com/vodokanal/)
Однако, отметим, что три дома из вышеуказанных адресов сидять без холодной воды уже вторые сутки. Так как авария на водопроводе произошла еще вчера, 5 ноября.
Как сообщало РБК-Украина, недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил, тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%.