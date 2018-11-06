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В Киеве жители некоторых домов уже вторые сутки без холодной воды

Новости » Общество    06.11.2018 - 15:57
Иллюстративное фото (РБК-Україна)
Иллюстративное фото (РБК-Україна)

В "Киевводоканале" обещают отремонтировать поврежденный участок водопровода в течение суток

В Киеве без холодной воды оказались жители семи домов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала" в Facebook.

"По состоянию на 9:00 6 ноября ремонтные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской", - говорится в сообщении.

В настоящее время без холодной воды сидят жители домов по адресам:

  • ул. Анри Барбюса, 22/26;
  • ул. Маршала Гречко, 24, 24А, 26;
  • ул. Чернобыльская, 19;
  • ул. Дашавская, 24Д,
  • ул. Полевая, 24.

В то же вреям в "Киевводоканале" обещают отремонтировать поврежденные участки сети в течение суток.

В Киеве жители некоторых домов уже вторые сутки без холодной воды

Скриншот (facebook.com/vodokanal/)

Однако, отметим, что три дома из вышеуказанных адресов сидять без холодной воды уже вторые сутки. Так как авария на водопроводе произошла еще вчера, 5 ноября

Как сообщало РБК-Украина, недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил, тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%.

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