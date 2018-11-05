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У Києві відключили воду на 7 вулицях у зв'язку з аварією на водогоні

Новини » Суспільство    05.11.2018 - 11:55
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві в зв'язку із аварією на водогоні наразі немає води у близько 10 житлових будинках

У Києві в зв'язку з аварією на мережі водопостачання у понеділок, 5 листопада, відключено постачання води у будинки на семи вулицях столиці. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на аварійну службу "Київводоканалу" 1581.

Зазначається, що станом на 11:00 аварійні бригади "Київводоканалу" працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання.

Загалом постачання води відключено до близько десятка будинків столиці. Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

  • вул. Академіка Ромоданова, 6/29;
  • вул. Анрі Барбюса, 22/26;
  • вул. Олександра Кошиця, 4;
  • вул. Ізюмська, 7;
  • вул. Маршала Гречка, 18, 18А;
  • вул. Дашавська, 24-Д;
  • вул. Польова, 24.

У прес-службі "Київводоканалу" зазначили, що орієнтовний термін ліквідації пошкоджень - одна доба.

У Києві відключили воду на 7 вулицях у зв'язку з аварією на водогоні

Нагадаємо, як повідомив нещодавно міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, тарифи на тепло і гарячу воду з грудня 2018 року можуть зрости на 16%. 

Зазначимо, у "Київводоканалі" попередили мешканців столиці, що вони не побачать нарахування субсидій за холодну і гарячу воду у платіжках, які отримають у листопаді.

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