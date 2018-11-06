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У Києві мешканці деяких будинків вже другу добу без холодної води

Новини » Суспільство    06.11.2018 - 15:57
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У "Київводоканалі" обіцяють відремонтувати пошкоджену ділянку водогону протягом доби

У Києві вже другу добу без холодної води опинились мешканці сімох будинків. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу" у Facebook.

"Станом на 9:00 6 листопада ремонтні бригади "Київводоканалу" працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською", - йдеться у повідомленні.

Наразі без холодної води сидять мешканці будинків за адресами:

  • вул. Анрі Барбюса, 22/26; 
  • вул. Маршала Гречка, 24, 24А, 26;
  • вул. Чорнобильська, 19; 
  • вул. Дашавська, 24Д, 
  • вул. Польова, 24.

Водночас у "Київводоканалі" обіцяють відремонтувати пошкоджені ділянки мережі протягом доби.

У Києві мешканці деяких будинків вже другу добу без холодної води

Скріншот (facebook.com/vodokanal/)

Проте, зазначимо, що три будинки із вищезазначених адрессидять без холодної води вже другу добу. Справа в тому, що аварія на водогоні сталась ще вчора, 5 листопада.

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