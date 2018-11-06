У Києві мешканці деяких будинків вже другу добу без холодної води

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У "Київводоканалі" обіцяють відремонтувати пошкоджену ділянку водогону протягом доби

У Києві вже другу добу без холодної води опинились мешканці сімох будинків. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу" у Facebook.

"Станом на 9:00 6 листопада ремонтні бригади "Київводоканалу" працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською", - йдеться у повідомленні.

Наразі без холодної води сидять мешканці будинків за адресами:

вул. Анрі Барбюса, 22/26;

вул. Маршала Гречка, 24, 24А, 26;

вул. Чорнобильська, 19;

вул. Дашавська, 24Д,

вул. Польова, 24.

Водночас у "Київводоканалі" обіцяють відремонтувати пошкоджені ділянки мережі протягом доби.

Скріншот (facebook.com/vodokanal/)

Проте, зазначимо, що три будинки із вищезазначених адрессидять без холодної води вже другу добу. Справа в тому, що аварія на водогоні сталась ще вчора, 5 листопада.

Як повідомляло РБК-Україна, нещодавно міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, тарифи на тепло і гарячу воду з грудня 2018 року можуть зрости на 16%.