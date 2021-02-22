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В Киеве на женщину обрушился снег с крыши: ее госпитализировали

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве вчера на женщину с крыши дома упала смесь снега и льда. Она получила ушибы и попал в больницу.

Об этом сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева на странице в Facebook.

Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы. Потерпевшей оказалась 58-летняя женщина.

"Пациентку госпитализировали с ушибом поясничного отдела позвоночника и ушибом правого плеча", - рассказали в центре.

В каком сейчас состоянии пострадавшая, в столичном Центре экстренной медицинской помощи не рассказали.

Напомним, 14 февраля в Киеве в результате падения сосулек пострадали двое людей. Из-за полученных травм им пришлось обратиться за экстренной медицинской помощью.

Как писало РБК-Украина, на следующий день в Киевской городской государственной администрации заявили, что за сутки инспекторы по благоустройству составили почти 50 административных протоколов за неубранный снег и сосульки.

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