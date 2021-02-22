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У Києві на жінку обвалився сніг з даху: її госпіталізували

Автор: Дмитро Левицький

У Києві вчора на жінку з даху будинку впала суміш снігу та льоду. Вона отримала забої та потрапила до лікарні.

Про це повідомив Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва на сторінці у Facebook.

Інцидент стався у Голосіївському районі столиці. Потерпілою виявилася 58-річна жінка.

"Пацієнтку госпіталізували з забоєм поперекового відділу хребта і забоєм правого плеча", - розповіли в центрі.

У якому зараз стані постраждала, у столичному Центі екстреної медичної допомоги не розповіли.

Нагадаємо, 14 лютого у Києві внаслідок падіння бурульок постраждали двоє людей. Через отримані травми їм довелось звернутись за екстреною медичною допомогою.

Як писало РБК-Україна, наступного дня в Київській міській державній адміністрації заявили, що за добу інспектори з благоустрою склали майже 50 адміністративних протоколів за неприбраний сніг та бурульки.

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