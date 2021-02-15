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В Киеве сегодня составили почти 50 протоколов за неубранный снег и сосульки

Новина українською → Киев, Понедельник 15 февраля 2021 22:32
В Киеве сегодня составили почти 50 протоколов за неубранный снег и сосульки Фото: сосульки (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве инспекторы по благоустройству контролируют уборку снега и сосулек. Только за сегодня столичные инспекторы составили почти 50 административных протоколов за такие нарушения.

Об этом рассказали в Киевской городской государственной администрации.

По словам исполняющего обязанности директора Департамента городского благоустройства Киева Тимура Ткаченко, сегодня, кроме протоколов, инспекторы по благоустройству вынесли свыше 400 предписаний за неубранный снег и сосульки.

"Все без исключения нарушения, как неубранный снег или сосульки, будут зафиксированы и проработаны", - подчеркнул он.

Ткаченко также призвал руководителей коммунальных и коммерческих учреждений столицы ответственно относиться к уборке снега и сосулек.

"Согласно правилам благоустройства Киева балансодержатели обязаны убирать от снега и сосулек прилегающую на 10 метров территорию", - пояснили в КГГА.

Напомним, вчера в Киеве двое людей получили травмы в результате падения сосулек. Пострадавшим пришлось обратиться за экстренной медицинской помощью.

Добавим, сегодня днем Киев накрыла сильная метель. Непогода повлекла пробки на дорогах столицы.

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Новости Украины Общество Киев снег протокол сосулька
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