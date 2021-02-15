В Киеве сегодня составили почти 50 протоколов за неубранный снег и сосульки

В Киеве инспекторы по благоустройству контролируют уборку снега и сосулек. Только за сегодня столичные инспекторы составили почти 50 административных протоколов за такие нарушения.

Об этом рассказали в Киевской городской государственной администрации .

По словам исполняющего обязанности директора Департамента городского благоустройства Киева Тимура Ткаченко, сегодня, кроме протоколов, инспекторы по благоустройству вынесли свыше 400 предписаний за неубранный снег и сосульки.

"Все без исключения нарушения, как неубранный снег или сосульки, будут зафиксированы и проработаны", - подчеркнул он.

Ткаченко также призвал руководителей коммунальных и коммерческих учреждений столицы ответственно относиться к уборке снега и сосулек.

"Согласно правилам благоустройства Киева балансодержатели обязаны убирать от снега и сосулек прилегающую на 10 метров территорию", - пояснили в КГГА.