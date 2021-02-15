В Киеве сегодня составили почти 50 протоколов за неубранный снег и сосульки
В Киеве инспекторы по благоустройству контролируют уборку снега и сосулек. Только за сегодня столичные инспекторы составили почти 50 административных протоколов за такие нарушения.
По словам исполняющего обязанности директора Департамента городского благоустройства Киева Тимура Ткаченко, сегодня, кроме протоколов, инспекторы по благоустройству вынесли свыше 400 предписаний за неубранный снег и сосульки.
"Все без исключения нарушения, как неубранный снег или сосульки, будут зафиксированы и проработаны", - подчеркнул он.
Ткаченко также призвал руководителей коммунальных и коммерческих учреждений столицы ответственно относиться к уборке снега и сосулек.
"Согласно правилам благоустройства Киева балансодержатели обязаны убирать от снега и сосулек прилегающую на 10 метров территорию", - пояснили в КГГА.
Напомним, вчера в Киеве двое людей получили травмы в результате падения сосулек. Пострадавшим пришлось обратиться за экстренной медицинской помощью.
Добавим, сегодня днем Киев накрыла сильная метель. Непогода повлекла пробки на дорогах столицы.