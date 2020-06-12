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У Києві через спеку обмежили рух вантажівок

Новини » Транспорт     12.06.2020 - 18:09
У Києві через спеку обмежили рух вантажівок
Фото: черга вантажівок (РБК-Україна)

Обмеження будуть діяти при температурі понад +28 градусів

У Києві через спеку вирішили ввести обмеження на рух великогабаритних автомобілів. Обмеження починають діяти з 12 червня.

Про це повідомила патрульна поліція Києва у своєму Telegram-каналі.

Так, від 12 червня рух у столиці вантажівок вагою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн за денної температури повітря понад +28 градусів буде обмежено.

Нагадаємо, з 18 травня у Києві вже було введено обмеження на в'їзд великогабаритного транспорту, які діють у ранковий та вечірній час.

Зазначимо, за останні два дні у Києві було встановлено чотири температурні рекорди, наприклад, ніч на п'ятницю у столиці виявилася найтеплішою з 1881 року.

Ще два температурні рекорди було встановлено у Києві 10 червня.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Київгрузовикограничение движения
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