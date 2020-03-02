В Киеве завтра возможны изменения в работе метро

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничения возможны на трех станциях метрополитена

В Киеве во вторник, 3 марта, возможны изменения в работе метрополитена в связи с проведением футбольного матча. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.

Как сообщается, завтра, 3 марта, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Колос" (Ковалевка), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

В частности, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытия) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, в столице на мосту Патона запретят движение крайними правыми полосами и полосой реверсивного движения. На подъездах к мосту коммунальные службы устанавливают соответствующие дорожные знаки.

Кроме того, ради снижения нагрузки на опорные конструкции моста Патона на путепроводе внедряют новую схему организации дорожного движения. Ранее на мосту Патона запретили проезд грузовиков.

Добавим, что ЕБРР планирует дать кредит на реконструкцию трассы Киев-Одесса. Ожидается, что 900 млн евро пойдут на реконструкцию и строительство 340 км дорог в пяти областях.