У Києві завтра можливі зміни в роботі метро

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження можливі на трьох станціях метрополітену

У Києві у вівторок, 3 березня, можливі зміни в роботі метрополітену у зв'язку з проведенням футбольного матчу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського метрополітену.

Як повідомляється, завтра, 3 березня, у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Колос" (Ковалівка), можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену.

Зокрема, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Нагадаємо, у столиці на мосту Патона заборонять рух крайніми правими смугами і смугою реверсивного руху. На під'їздах до мосту комунальні служби встановлюють відповідні дорожні знаки.

Крім того, для зниження навантаження на опорні конструкції моста Патона на шляхопроводі впроваджують нову схему організації дорожнього руху. Раніше на мосту Патона заборонили проїзд вантажівок.

Додамо, що ЄБРР планує дати кредит на реконструкцію траси Київ-Одеса. Очікується, що 900 млн євро підуть на реконструкцію та будівництво 340 км доріг у п'яти областях.