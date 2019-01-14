В Киеве завтра ожидается метель и снег

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Температура в течение суток от -2 до -4 градусов

В Киеве завтра, 15 января, ночью ожидается небольшой снег. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Кроме того, завтра в столице ветрено, возможна метель, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Температура в течение суток от -2 до -4 градусов.

Напомним, в Украине завтра, 15 января, ожидается ухудшение погодных условий.

Завтра в Украине ночью и утром ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, местами метели (І уровень опасности - желтый). Кроме того, по данным синоптиков, до конца суток 14 января, а также ночью и утром 15 января в Киеве и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и метели.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды на Закарпатье по состоянию на 14 января полностью обесточены 16 населенных пунктов, еще восемь - частично. Как писало РБК-Украина, сегодня, 14 января 2019 года, во всех областях страны ожидается снег или мокрый снег, температура воздуха днем местами опустится до -2.

Также сообщалось, что в Карпатах по состоянию на 14 января 2019 года высота снежного покрова местами достигает 138 см. Больше всего снега выпало на Драгобрате, тепература воздуха в Карпатах опустилась ниже -6 градусов мороза.