У Києві завтра очікується хуртовина та сніг

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Температура протягом доби від -2 до -4 градусів

У Києві завтра, 15 січня, вночі очікується невеликий сніг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Крім того, завтра у столиці вітряно, можлива хуртовина, вдень без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура протягом доби від -2 до -4 градусів.

Нагадаємо, в Україні завтра, 15 січня, очікується погіршення погодних умов.

Завтра в Україні вночі та вранці очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, місцями хуртовини (І рівень небезпеки - жовтий). Крім того, за даними синоптиків, до кінця доби 14 січня, а також вночі і вранці 15 січня у Києві та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с і хуртовина.

Раніше повідомлялося, що через негоду на Закарпатті станом на 14 січня повністю знеструмлено 16 населених пунктів, ще вісім - частково. Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні, 14 січня 2019 року, у всіх областях країни очікується сніг або мокрий сніг, температура повітря вдень місцями опуститься до -2.

Також повідомлялося, що в Карпатах станом на 14 січня 2019 року висота снігового покриву подекуди сягає 138 см. Найбільше снігу випало на Драгобраті, температура повітря в Карпатах опустилася нижче -6 градусів морозу.