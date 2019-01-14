Из-за непогоды на Закарпатье обесточены 16 населенных пунктов

Фото: непогода в Закарпатской области (dsns.gov.ua)

На данный момент на местах работают аварийные бригады энергетиков

Из-за непогоды на Закарпатье по состоянию на 14 января остаются обесточенными 16 населенных пунктов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, к отключению от электроснабжения населенных пунктов Закарпатской области привели неблагоприятные погодные условия, которые сопровождались значительным количеством осадков.

"В 10:00 14 января по Закарпатской области остаются отключенными от электроснабжения 16 населенных пунктов полностью и 8 частично на территории Хустского, Раховского, Перечинского, Великоберезнянского, Иршавского, Ужгородского, Свалявского и Воловецкого районов", - говорится в сообщении.

Сейчас на местах работают аварийные бригады энергетиков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах по состоянию на 14 января 2019 года высота снежного покрова местами достигает 138 см.

Кроме того, сообщалось, что на Украину надвигается атмосферный фронт северного циклона Florenz, который принесет с собой значительное ухудшение погодных условий. Так, на востоке и юге Украины ожидается мокрый снег, а в западных областях - снег.