В Киеве завтра ожидается гроза

В пятницу, 21 августа, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Завтра днем в столице ожидаются грозы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

Специалисты напоминают, что во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.

Ранее сообщалось, что завтра в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях прогнозируются грозы.

Кроме того, 20 августа дожди ожидаются на западе Украины, а также в центре; температура воздуха в регионах ожидается от +23 до +34.