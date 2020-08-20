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Украину завтра накроют грозы

Украина, Четверг 20 августа 2020 15:07
Украину завтра накроют грозы
Фото: дождь в Киеве (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве и области также ожидаются грозы

Погода в Украине в пятницу, 21 августа, ухудшиться. Синоптики прогнозируют грозы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В пятницу днем в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях прогнозируются грозы.

Также завтра днем грозовая активность ожидается в Киеве и области. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Также сегодня, 20 августа, грозы ожидаются в западных областях страны.

Напомним, сегодня дожди ожидаются на западе Украины, а также в центре; температура воздуха в регионах ожидается от +23 до +34.

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