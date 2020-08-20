Дожди и жара: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Жарче всего будет на юге страны

Сегодня, 20 августа, дожди покроют все западные области Украины, а также они будут наблюдаться в центре. Температура воздуха в регионах ожидается от +23 до +34 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, дожди сегодня будут идти во всех западных регионах и в Житомирской области. Во всех остальных областях ожидается умеренная облачность, однако без осадков.

В западных областях температура воздуха днем составит от +23 до +27, а ночью она опустится до +13 +16.

В центральных и северных областях температура днем будет в пределах +28 +32 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +14 +18.

В восточных и южных областях температура воздуха днем будет от +28 до +34, а ночью от +13 до +20.

Фото: погода в Украине на 20 августа (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области будет жарко и без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +29 до +32, а ночью от +13 до +18.

Фото: погода в Киеве и области на 20 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах +19 +24 тепла, а в горах до +17 градусов.

Ранее РБК-Украина писало, что в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах +19 +24 тепла, а в горах до +17 градусов.