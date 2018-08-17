В Киеве завтра ожидается гроза

Дневная температура воздуха в Киеве завтра составит от +26 до +28

В Киеве завтра,18 августа, ожидается гроза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Укргидрометцентр.

Как отмечается, завтра в столице ожидается переменная облачность, ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. В КГГА также добавляют, что дневная температура воздуха в Киеве завтра составит от +26 до +28, температура ночью от +17 до +19.

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве в результате сильного ливня были затоплены несколько улиц и повалено более 200 деревьев и 5 опор электропередач. Кроме того, в результате непогоды были серьезно повреждены кровли и фасады 5 домов. В КГГА сообщили о подтоплении на улицах Елены Телиги и Щусева.

Также из-за непогоды в Киеве утром 16 августа было заблокировано движение некоторыми трамвайными и троллейбусными маршрутами.

Добавим, что РБК-Украина писало, что из-за ночной непогоды в аэропорту Киев ("Жуляны") отменили несколько рейсов.