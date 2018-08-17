У Києві завтра очікується гроза

Денна температура повітря у Києві завтра становитиме від +26 до +28

У Києві завтра,18 серпня, очікується гроза. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Укргідрометцентр.

Як зазначається, завтра у столиці очікується мінлива хмарність, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У КМДА також додають, що денна температура повітря у Києві завтра становитиме від +26 до +28, температура вночі від +17 до +19.

Нагадаємо, в ніч на 16 серпня в Києві в результаті сильної зливи було затоплено кілька вулиць та повалено понад 200 дерев та 5 опор електропередач. Крім того, внаслідок негоди було серйозно пошкоджені покрівлі і фасади 5 будинків. Також, у КМДА повідомили про підтоплення на вулицях Олени Теліги та Щусєва.

Також через негоду в Києві вранці 16 серпня було заблоковано рух деякими трамвайними і тролейбусними маршрутами.

Додамо, РБК-Україна писало, що через нічну негоду в аеропорту Києва ("Жуляни") скасували кілька рейсів.