В аэропорту Киева из-за непогоды отменили несколько рейсов

На данный момент известно об отмене рейсов компании Ernest

Из-за ночной непогоды в аэропорту Киева ("Жуляны") отменили несколько рейсов. Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook.

Сообщается, что из-за непогоды отменили несколько рейсов. Пассажиры продолжают находиться в зале ожидания, однако им не сообщают, когда рейсы возобновятся.

"Сейчас отменены рейсы итальянской авиакомпании "Эрнест" по направлениям Киев - Неаполь и Бергамо - Киев. Другие рейсы по расписанию, но в любом случае с непродолжительным опозданием", - отметили в аэропорту и добавили, что статус рейсов можно отслеживать на онлайн табло.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что непогода в Киеве местами ограничила движение общественного транспорта.

Кроме того, в результате сильного ливня были подтоплены несколько улиц, в том числе в центре Киева. Очевидцы сообщали, что на Подоле вода затопила автомобили по самые окна, а с Андреевского спуска потоками смывало брусчатку. Улица Сагайдачного после грозы вся в грязи и обломках кирпича. На Бессарабке затопило подземный переход.