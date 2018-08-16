Непогода в Киеве местами ограничила движение общественного транспорта

На данный момент заблокировано движение трамваев по 18 маршруту

В результате непогоды в Киеве с утра было заблокировано движение по некоторым трамвайным и троллейбусным маршрутам. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что ночной ливень внес коррективы в движение некоторых маршрутов наземного пассажирского транспорта. С 06:15 на ул. Глубочицкой в направлении ул. Старовокзальной заблокировано движение трамваев маршрута № 18 в результате заноса трамвайного пути песком.

Кроме того, два упавших дерева с 05:00 заблокировали выезд троллейбусов из депо № 2 и движение троллейбусов №№ 22, 27, 30, движение троллейбусов в направлении м. "Шулявская", троллейбусов №№ 22, 27 , 30 до Индустриального путепровода и троллейбусов маршрута № 30 "ул. Милославская - ст. Зенит". Сейчас движение восстановлено.

Также с 05:50 на ул. Освободителей, 7 в направлении Дарницкой площади водой залило проезжую часть, из-за чего были заблокированы №№ 29, 50, 50к троллейбусные маршруты. Движение было восстановлено в 06:25.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве в ночь на 16 августа в результате сильного ливня были подтоплены несколько улиц.

Синоптики предупреждают, что в Киевской, Винницкой и Черкасской областях в течение дня, 16 августа, ожидаются дожди с грозами.