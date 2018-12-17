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В Киеве завтра ожидается гололедица на дорогах

Новости » Общество    17.12.2018 - 13:43
В Киеве завтра ожидается гололедица на дорогах
Иллюстративное фото (УНИАН)

Завтра в Киеве осадков не ожидается

В Киеве завтра, 18 декабря 2018 года, ожидается гололедица на дорогах и до -8 градусов мороза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, завтра в Киеве осадков не ожидается, на дорогах столицы сохранится гололедица, ветер до 10 м/с и до -10 градусов мороза ночью и до -8 градусов днем.

Сообщается, что для предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу и придерживаться советов во время гололеда.

Напомним, ранее сообщалось, что высота снежного покрова в Карпатах по состоянию на утро 17 декабря 2018 года превысила 50 см. Больше всего снега на Драгобрате - 54 см.

Кроме того, сообщалось, что гололедица на дорогах страны продержится в течение всего понедельника, температура от -8 до +4. Осадков на большей части территории Украины не ожидается, кроме западных областей.

На дорогах Киева сегодня, 17 декабря, ожидается гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с.

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