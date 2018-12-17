В Карпатах выпало более 50 см снега

Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

На Драгобрате высота снежного покрова составляет 54 см

Высота снежного покрова в Карпатах по состоянию на утро 17 декабря 2018 года превысила 50 см. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

Как отмечается, по данным синоптиков, сегодня утром на Сл Пожежевская температура воздуха составила -0,4 градуса мороза, высота снежного покрова составляла 29-47 см, снег слежавшийся, влажный.

Кроме того, сообщается, что на Сл Плай температура воздуха составила -3,6 градусов мороза, порывы ветра до 8 м/с, облачно, снег, высота снежного покрова составляет 23-39 см, снег свежий, пылевидный, хорошо закреплен.

"На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха около 0 градусов, мокрый снег, высота снежного покрова составляет 54 см", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным синоптиков, сегодня, 17 декабря, на дорогах Украины ожидается гололедица.

Кроме того, сообщалось, что на дорогах Киева сегодня, 17 декабря, ожидается гололедица. Для предотвращения травматизма и аварий водителей призывают быть осторожными.