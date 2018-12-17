ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Карпатах выпало более 50 см снега

Новости » Общество    17.12.2018 - 11:03
В Карпатах выпало более 50 см снега
Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

На Драгобрате высота снежного покрова составляет 54 см

Высота снежного покрова в Карпатах по состоянию на утро 17 декабря 2018 года превысила 50 см. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

Как отмечается, по данным синоптиков, сегодня утром на Сл Пожежевская температура воздуха составила -0,4 градуса мороза, высота снежного покрова составляла 29-47 см, снег слежавшийся, влажный.

Кроме того, сообщается, что на Сл Плай температура воздуха составила -3,6 градусов мороза, порывы ветра до 8 м/с, облачно, снег, высота снежного покрова составляет 23-39 см, снег свежий, пылевидный, хорошо закреплен.

"На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха около 0 градусов, мокрый снег, высота снежного покрова составляет 54 см", - говорится в сообщении.

В Карпатах выпало более 50 см снега

Напомним, ранее сообщалось, что по данным синоптиков, сегодня, 17 декабря, на дорогах Украины ожидается гололедица.

Кроме того, сообщалось, что на дорогах Киева сегодня, 17 декабря, ожидается гололедица. Для предотвращения травматизма и аварий водителей призывают быть осторожными.

"Укравтодор" рассказал о ситуации на дорогах страны Высота снежного покрова в Карпатах достигла 40 см
Новости Украины снегКарпаты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь