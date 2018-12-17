Синоптики рассказали о погоде в Украине на 17 декабря

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

В Укргидрометцентре предупредили о гололедице на дорогах в понедельник

Синоптики предупреждают водителей, что в понедельник, 17 декабря, на дорогах Украины ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, гололедица на дорогах страны продержится в течение всего понедельника. Температура воздуха днем от -8 до +4. Осадков на большей части территории Украины не ожидается, кроме западных областей.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что на дорогах Киева сегодня, 17 декабря, ожидается гололедица. Также днем в столице будет облачно, без существенных осадков, ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура воздуха от -5 до -3.

Во время гололеда водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям.