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Синоптики предупредили о гололедице в Киеве

Новости » Общество    17.12.2018 - 09:06
Синоптики предупредили о гололедице в Киеве
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Киеве сегодня без существенных осадков

На дорогах Киева сегодня, 17 декабря, ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что, по данным Гидрометцентра, на дорогах столицы ожидается гололедица. Сегодня днем в Киеве облачно, без существенных осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха от -3 до -5.

Для предотвращения травматизма и аварий водителей призывают быть осторожными и придерживаться следующих советов:

  • соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневрирования, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;
  • не забывать включить габаритные огни или противотуманные фонари;
  • в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украине преимущественно без осадков, снег ожидается только в западных областях.

 

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Новости Украины ГидрометцентрКиевгололедица
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