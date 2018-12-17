Синоптики предупредили о гололедице в Киеве

В Киеве сегодня без существенных осадков
На дорогах Киева сегодня, 17 декабря, ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Сообщается, что, по данным Гидрометцентра, на дорогах столицы ожидается гололедица. Сегодня днем в Киеве облачно, без существенных осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха от -3 до -5.
Для предотвращения травматизма и аварий водителей призывают быть осторожными и придерживаться следующих советов:
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украине преимущественно без осадков, снег ожидается только в западных областях.