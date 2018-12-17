Синоптики предупредили о гололедице в Киеве

Иллюстративное фото (УНИАН)

В Киеве сегодня без существенных осадков

На дорогах Киева сегодня, 17 декабря, ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что, по данным Гидрометцентра, на дорогах столицы ожидается гололедица. Сегодня днем в Киеве облачно, без существенных осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха от -3 до -5.

Для предотвращения травматизма и аварий водителей призывают быть осторожными и придерживаться следующих советов:

соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневрирования, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;

не забывать включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украине преимущественно без осадков, снег ожидается только в западных областях.