У Києві завтра очікується ожеледиця на дорогах

Ілюстративне фото (УНІАН)

Завтра у Києві опадів не очікується

У Києві завтра, 18 грудня 2018 року, очікується ожеледиця на дорогах та до -8 градусів морозу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, завтра у Києві опадів не очікується, на дорогах столиці утримається ожеледиця, вітер до 10 м/с та до -10 градусів морозу вночі, до -8 градусів вдень.

Повідомляється, що для попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, киян закликають бути обережними, пересуваючись містом і дотримуватись порад під час ожеледиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що висота снігового покриву в Карпатах станом на ранок 17 грудня 2018 року перевищила 50 см. Найбільше снігу на Драгобраті - 54 см.

Крім того, повідомлялося, що ожеледиця на дорогах країни протримається протягом всього понеділка, температура від -8 до +4. Опадів на більшості території України не очікується, крім західних областей.

На дорогах Києва сьогодні, 17 грудня, очікується ожеледиця, вітер східний, 5-10 м/с.