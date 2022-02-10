В Киеве завтра отменят несколько рейсов городской электрички: список
Фото: в Киеве завтра не будут курсировать некоторые рейсы электрички (Виталий Носач, РБК-Украина)
В субботу, 11 февраля, в Киеве отменили несколько рейсов городской электрички. Как пояснили в "Киевпасстрансе", это связано с техническими причинами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевпасстранса" в Telegram.
Отменены следующие рейсы городской электрички:
11.02.22 (утро):
- №7307 (06:03) от станции Дарница
- №7308 (06:54) от станции Киев-Волынский
- №7315 (07:51) от станции Дарница
- №7316 (08:12) от станции Киев-Волынский
11.02.22 (вечер):
- №7416 (16:18) от станции Борщаговская
- №7423 (17:11) от станции Дарница
- №7424 (17:55) от станции Борщаговская
- №7431 (19:01) от станции Дарница
В "Киевпасстрансе" принесли извинения пассажирам за временные неудобства.
Напомним, последний раз "Киевпасстранс" отменял рейсы электрички на этих направлениях 20 января.