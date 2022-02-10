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В Киеве завтра отменят несколько рейсов городской электрички: список

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Киев, Четверг 10 февраля 2022 18:38
В Киеве завтра отменят несколько рейсов городской электрички: список Фото: в Киеве завтра не будут курсировать некоторые рейсы электрички (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В субботу, 11 февраля, в Киеве отменили несколько рейсов городской электрички. Как пояснили в "Киевпасстрансе", это связано с техническими причинами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевпасстранса" в Telegram.

Отменены следующие рейсы городской электрички:

11.02.22 (утро):

  • №7307 (06:03) от станции Дарница
  • №7308 (06:54) от станции Киев-Волынский
  • №7315 (07:51) от станции Дарница
  • №7316 (08:12) от станции Киев-Волынский

11.02.22 (вечер):

  • №7416 (16:18) от станции Борщаговская
  • №7423 (17:11) от станции Дарница
  • №7424 (17:55) от станции Борщаговская
  • №7431 (19:01) от станции Дарница

В "Киевпасстрансе" принесли извинения пассажирам за временные неудобства.

Напомним, последний раз "Киевпасстранс" отменял рейсы электрички на этих направлениях 20 января.

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