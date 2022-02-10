У Києві завтра скасують кілька рейсів міської електрички: список
Фото: у Києві завтра не курсуватимуть деякі рейси електрички (Віталій Носач, РБК-Україна)
У суботу, 11 лютого, в Києві скасували кілька рейсів міської електрички. Як пояснили в "Київпастрансі", це пов'язано з технічними причинами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Київпастрансу" в Telegram.
Скасовано наступні рейси міської електрички:
11.02.22 (ранок):
- №7307 (06:03) від станції Дарниця
- №7308 (06:54) від станції Київ-Волинський
- №7315 (07: 51) від станції Дарниця
- №7316 (08:12) від станції Київ-Волинський
11.02.22 (вечір):
- №7416 (16:18) від станції Борщагівська
- №7423 (17:11) від станції Дарниця
- №7424 (17:55) від станції Борщагівська
- №7431 (19:01) від станції Дарниця
У "Київпастрансі" принесли вибачення пасажирам за тимчасові незручності.
Нагадаємо, останній раз "Київпастранс" скасовував рейси електрички на цих напрямках 20 січня.