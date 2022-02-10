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У Києві завтра скасують кілька рейсів міської електрички: список

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Київ, Четвер 10 лютого 2022 18:38
У Києві завтра скасують кілька рейсів міської електрички: список Фото: у Києві завтра не курсуватимуть деякі рейси електрички (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У суботу, 11 лютого, в Києві скасували кілька рейсів міської електрички. Як пояснили в "Київпастрансі", це пов'язано з технічними причинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Київпастрансу" в Telegram.

Скасовано наступні рейси міської електрички:

11.02.22 (ранок):

  • №7307 (06:03) від станції Дарниця
  • №7308 (06:54) від станції Київ-Волинський
  • №7315 (07: 51) від станції Дарниця
  • №7316 (08:12) від станції Київ-Волинський

11.02.22 (вечір):

  • №7416 (16:18) від станції Борщагівська
  • №7423 (17:11) від станції Дарниця
  • №7424 (17:55) від станції Борщагівська
  • №7431 (19:01) від станції Дарниця

У "Київпастрансі" принесли вибачення пасажирам за тимчасові незручності.

Нагадаємо, останній раз "Київпастранс" скасовував рейси електрички на цих напрямках 20 січня.

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