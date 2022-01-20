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В Киеве завтра отменят ряд рейсов электрички: названы маршруты

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Киев, Четверг 20 января 2022 13:10
В Киеве завтра отменят ряд рейсов электрички: названы маршруты Фото: в Киеве отменяют ряд рейсов электрички (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве отменяют ряд рейсов электрички. В "Киевпастрансе" назвали, о каких маршрутах идет речь.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Киевпасстранса".

Завтра утром:

  • №7307 (06:03) от ст. Дарница;
  • №7308 (06: 54) от ст. Киев-Волынский;
  • №7315 (07: 51) от ст. Дарница;
  • №7316 (8: 12) от ст. Киев-Волынский.

Завтра вечером:

  • №7416 (16:18) от ст. Борщаговская;
  • №7423 (17: 11) от ст. Дарница;
  • №7424 (17:55) от ст. Борщаговская;
  • №7431 (19: 01) от ст. Дарница.
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