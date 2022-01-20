В Киеве завтра отменят ряд рейсов электрички: названы маршруты
Фото: в Киеве отменяют ряд рейсов электрички (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
В Киеве отменяют ряд рейсов электрички. В "Киевпастрансе" назвали, о каких маршрутах идет речь.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Киевпасстранса".
Завтра утром:
- №7307 (06:03) от ст. Дарница;
- №7308 (06: 54) от ст. Киев-Волынский;
- №7315 (07: 51) от ст. Дарница;
- №7316 (8: 12) от ст. Киев-Волынский.
Завтра вечером:
- №7416 (16:18) от ст. Борщаговская;
- №7423 (17: 11) от ст. Дарница;
- №7424 (17:55) от ст. Борщаговская;
- №7431 (19: 01) от ст. Дарница.