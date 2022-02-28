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В Киеве нельзя проехать по двум мостам, - Гришина

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Киев, Понедельник 28 февраля 2022 11:52
В Киеве нельзя проехать по двум мостам, - Гришина Фото: В Киеве закрыты для проезда два моста (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Народный депутат Юлия Гришина сообщила о ситуации с мостами в Киеве. По двум из них нельзя проехать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал.

По словам Юлии Гришиной, нельзя сейчас проехать в Киеве только по двум мостам – по мосту Патона и Дарницкому.

"Ситуация по мостам Киева: Патона и Дарницкий – перекрыты и с насыпями, проезд невозможен. Южный – проезд свободный, был один блокпост. Северный – относительно свободен, было 4 блокпоста", - говорится в сообщении.

Утром в Киеве закончился комендантский час и снова запустили городской транспорт. Также будут открыты магазины. Жителей города призвали выходить на улицу только в случае крайней необходимости, так как в городе идут уличные бои.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что названы самые опасные направления в Киевской области.

А также рассказывали о том, что в Киеве категорически запретили по полосе общественного транспорта – могут спутать с ДРГ.

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