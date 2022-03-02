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У Києві завтра відкриють частину мостів між лівим і правом берегом

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Київ, Середа 02 березня 2022 22:48
У Києві завтра відкриють частину мостів між лівим і правом берегом Фото: у Києві завтра відкриють для проїзду два мости (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві завтра, 3 березня, відкриють проїзд по Північному і Драницькому мостах. Влада просить жителів столиці не виїжджати в місто на особистому транспорті без крайньої потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

За його словами, у столиці з 20:00 діє комендантська година. Пересуватися містом може тільки транспорт зі спецпропусками військового коменданта Києва.

Дія комендантської години закінчиться 3 березня о 07:00. Після його закінчення для приватного і громадського транспорту відкриють Північний і Дарницький Мости. Рух по Південному мосту як і раніше буде заборонено.

"Якщо крайньої потреби немає, то не потрібно їхати в місто на приватному транспорті", - додав Кличко.

Нагадаємо, з 28 лютого у Києві обмежили рух транспорту по мостах між лівим і правим берегами.

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