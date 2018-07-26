В Киеве завтра отключат воду по проспекту Науки

Воды в Киеве не будет в четырех домах по проспекту Наук

В Киеве в пятницу, 27 июля, планово отключат холодную воду в нескольких домах, расположенных по проспекту Науки. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отключение воды связано с ремонтом сетей. В "Киевводоканале" напомнили также, что киевлянам стоит запастись водой на время ремонтных работ.

Водоснабжение 27 июля будет отключено с 9:00 до 24:00 в таких домах по проспекту Науки: 10, 10-А, 16, 16-А.

Напомним, как сообщало РБК-Украина 22 июля 2018 года, ситуация с поставками жидкого хлора, которая грозила ограничению централизованного водоснабжения, стабилизировалась. Все водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды.

Добавим, что 20 июля акционерного общество "Днепразот" возобновило производство хлора. Вскоре ожидается выпуск первой продукции.

В тот же день ранее Служба безопасности Украины сообщила, что начата проверка в отношении действий должностных лиц ПАО "Днепразот", которые привели к нехватке хлора для обеззараживания питьевой воды в Украине.