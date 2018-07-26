У Києві завтра відключать воду на проспекті Науки

Води у Києві не буде у чотирьох будинках на проспекті Науки

У Києві в п'ятницю, 27 липня, планово відключать холодну воду у кількох будинках, що розташовані по проспекту Науки. Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Відключення води пов’язане із ремонтом мереж. У "Київводоканалі" нагадали також, що киянам варто запастися водою на час ремонтних робі.

Водопостачання 27 липня буде відключено із 9:00 до 24:00 у таких будинках по проспекту Науки: 10, 10-А, 16, 16-А.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна 22 липня 2018 року, ситуація з поставками рідкого хлору, яка загрожувала обмеженню централізованого водопостачання, стабілізувалася. Усі водоканали працюють в штатному режимі без обмеження подачі води.

Додамо, що 20 липня акціонерне товариство "ДніпроАзот" відновило виробництво хлору. Невдовзі очікується випуск першої продукції.

Того ж дня раніше Служба безпеки України повідомила, що розпочато перевірку щодо дій посадових осіб ПАТ "ДніпроАзот", які привели до браку хлору для знезараження питної води в Україні.