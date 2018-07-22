У "Укрводоканалекології" розповіли про ситуацію з постачанням хлору
Ситуація з поставками рідкого хлору стабілізувалася
Ситуація з поставками рідкого хлору стабілізувалася, водоканали працюють в штатному режимі без обмеження подачі води. Про це повідомили в асоціації "Укрводоканалекологія".
"АТ "Дніпроазот" відновлює роботу хлорної групи цехів, найближчим часом очікується випуск першої продукції. У підприємств водопровідно-каналізаційного господарства з'явилася можливість купувати рідкий хлор у Румунії та Угорщини за низькими цінами, але є потреба у додатковому опрацюванні питань доставки", - йдеться в повідомленні.
Крім того, наголошується, що забезпеченість рідким хлором задовільна, "але достатня для забезпечення якісного та безперебійного водопостачання".
Разом з тим Держпродспоживслужба разом з фахівцями водоканалів "веде перевірку на місцях з відбором проб води і додатковим контролем за якістю".
Нагадаємо, 20 липня акціонерне товариство "ДніпроАзот" відновило виробництво хлору.