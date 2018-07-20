"ДніпроАзот" відновив виробництво хлору

Найближчим часом очікується випуск першої продукції

Акціонерне товариство "ДніпроАзот" 20 липня відновило виробництво хлору, випуск першої продукції невдовзі очікується. Про це повідомляє прес-служба "ДніпроАзоту".

Зазначається, що наразі закінчено підготовчі роботи до включення виробництва.

"20.07.2018 року АТ "ДніпроАзот" відновлює роботу хлорної групи цехів. У даний час на підприємстві закінчені підготовчі роботи до включення виробництва. Найближчим часом очікується випуск першої продукції", - інформує товариство.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, щодо дій посадових осіб ПАТ "ДніпроАзот", які привели до браку хлору для знезараження питної води, Службою безпеки України було у п'ятницю розпочато перевірку.

Служба інформувала, що адміністрація компанії 15 червня припинила виробництво і відвантаження рідкого хлору водопостачальних підприємств, порушивши договірні зобов'язання та попередньо не повідомивши.

Крім того, СБУ перевіряє обґрунтованість подорожчання в кілька разів вартості реагенту на шляху від виробника до кінцевого споживача.

"Київводоканал" заявляв про загрозу зриву поставок питної води в Україні. Після повідомлення "ДніпроАзоту" про зупинку виробництва хлору на водопровідно-каналізаційних підприємствах виникла складна ситуація із знезараженням питної води.