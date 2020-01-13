В Киеве завтра ограничат движение на Северном мосту

В Киеве завтра, 14 января, частично ограничат движение транспорта на Северном мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Ограничения будут действовать с 8:00 до 17:00 из-за проведения текущего ремонта.

Как сообщили в коммунальной корпорации, работы будут вестись в направлении Троещины. Ремонт планируется закончить до вечерних часов пик, чтобы меньше влиять на трафик.

Напомним, ранее в Киеве на Южном мосту частично ограничивали движение автотранспорта в связи с проведением ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что в парламенте зарегистрировано два законопроекта, принятие которых даст возможность получить дополнительное финансирование на строительство, ремонт и эксплуатацию дорог с внешних рынков.

РБК-Украина писало, что в Украине с 2020 года полностью откажутся от практики ямочного ремонта дорог. В бюджете-2020 на строительство и ремонт дорог заложено 73,7 млрд гривен. Как отмечают в правительстве, в следующем году запланирован ремонт 4 тыс. км дорог.