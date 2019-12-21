Бюджет на дороги увеличат на 20 миллиардов

Фото: Александр Кубраков (facebook.com)

Сейчас в Дорожном фонде предусмотрено 38 млрд гривен на ремонт дорог

В парламенте зарегистрировано два законопроекта, принятие которых даст возможность получить дополнительное финансирование на строительство, ремонт и эксплуатацию дорог с внешних рынков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook главы "Укравтодора" Александра Кубракова.

Он напомнил, что в Дорожном фонде предусмотрено 38 млрд гривен на ремонт, строительство и эксплуатацию дорог.

"На сегодняшний день в Дорожном фонде предусмотрено 38 млрд гривен на ремонт, строительство и эксплуатацию дорог. Из этих денег 31,5 млрд отведено на ремонтно-строительные работы. И каждый, кто более или менее разбирается в теме, знает, что таких сумм, мягко говоря, недостаточно чтобы привести в порядок проблемные участки в разных уголках страны", - заявил он.

Кубраков отметил, что "Укравтодор" совместно с правительством и Министерством финансов "нашел возможность увеличить бюджет на ремонт и строительство дорог почти 20 млрд". По его словам, эти деньги позволят существенно нарастить объемы запланированных работ.

"Что нужно для того, чтобы получить эти деньги? В Верховной раде зарегистрированы 2 разработанных нами законопроекта - номер 2661 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" и номер 2660 "О внесении изменений в закон Украины о Государственном бюджете Украины на 2020 год", - рассказал Кубраков.

Напомним, советник премьер-министра Юрий Голик заявил, что областные государственные администрации не смогли освоить средства, выделенные им на ремонт автодорог. К концу года в Дорожном фонде остается неиспользованных 2,8 млрд гривен.